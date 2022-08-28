В Москве задержана женщина, которая подожгла BMW чиновника генштаба: она говорит о "гипнозе"

Накануне стало известно о поджоге автомобиля чиновника генштаба в Москве. Теперь же правоохранители в стране-агрессоре сообщили о задержании злоумышленницы.

Казалось бы, на этом эпопея с поджогом автомобиля начальника генштаба россии секретарева должна была бы завершиться, но нет. Родные задержанной рассказали, что она могла быть то ли под гипнозом, то ли просто изрядно испугана шантажом, когда совершала преступление, передает 24 канал.

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Задержанная признается в поджоге

Начнем с самого простого в этой непростой истории, в которой уже нашли украинский след. В поджоге действительно обвиняют 65-летнюю Елену Белову. Да и она сама не отрицает этот факт.

Сам евгений секретарев, заместитель начальника управления генштаба россии, чью машину подожгли, заметил, что женщину видел на месте происшествия. Тогда она показалась ему просто неадекватной. Что касается поджога, то журналистам он сказал, что вообще никого не обвиняет. Более того, во дворе, где вспыхнула его BMW X6, он оказался случайно.

Родные говорят о гипнозе

Как рассказывают родные Беловой, она попала под влияние мошенников. Мол, ее дочери позвонили по телефону злоумышленники, когда мама ушла из дома. Они не просто заявили, что похитили женщину, но и потребовали выкупа в размере полумиллиона рублей.

Родственники возможной злоумышленницы отметили, что женщина всегда поддерживала проведение "специальной операции". Так что она ни в коем случае не поджигала бы машину. Тем более того, кто причастен к управлению военными.

Думала, что участвует в "спецоперации"

По словам женщины, она была свято убеждена, что во время поджога автомобиля принимает участие в "спецоперации". И это несмотря на то, что собеседник по телефону заставлял ее выкрикивать проукраинские лозунги. Сразу же оговоримся, что это дешевая провокация со стороны россии, чтобы хоть как-то приплести Украину.

Заметим, что мошенники сами вышли на женщину, которая, по словам родных, последние несколько дней была не в себе. Сначала ей предложили принять участие в какой-либо операции по поиску фантомных преступников. После этого ее заставили взять у банка ссуду в размере 500 тысяч рублей. Ту же сумму, которую требовали у ее дочери.

А финальной частью ее действий стал поджог автомобиля чиновника генштаба. Ее убедили, что этот поступок – часть "спецоперации", которую она и поддерживает. Так что у женщины не возникло никаких сомнений и возражений. Более того, милиционеров, задержавших ее, она также считала бандитами. А ведь голос в телефоне ее в этом убедил.

Напомним, что поджог автомобиля секретарева произошел во дворе дома, расположенного на Ленинградском шоссе. Транспортное средство, по словам очевидцев, вспыхнуло мгновенно. Больше всего пострадала задняя его часть. Ее, рассказывает злоумышленница, она облила бензином и подожгла.

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