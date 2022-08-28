Здавалося б, на цьому епопея з підпалом автомобіля начальника генштабу росії секретарьова мала б завершитися, але ж ні. Рідні затриманої розповіли, що вона могла бути чи то під гіпнозом, чи то просто добряче налякана шантажем, коли здійснювала злочин, передає 24 канал.

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Затримана зізнається у підпалі

Почнімо з найпростішого у цій непростій історії, в якій уже знайшли український слід. У підпалі дійсно звинувачують 65-річну Олену Бєлову. Та й вона сама не заперечує той факт.

Сам євген секретарьов, заступник начальника управління генштабу росії, чию машину підпалили, зауважив, що жінку бачив на місці події. Тоді вона здалася йому просто неадекватною. Що ж стосується підпалу, то журналістам він сказав, що взагалі нікого не звинувачує. Ба більше, у дворі, де спалахнула його BMW X6, він опинився випадково.

Рідні кажуть про гіпноз

Як розповідають рідні Бєлової, вона потрапила під вплив шахраїв. Мовляв, її доньці зателефонували зловмисники, коли мама пішла з дому. Вони не просто заявили, що викрали жінку, а й вимагали викупу у розмірі пів мільйона рублів.

Родичі можливої палійки наголосили на тому, що жінка завжди підтримувала проведення "спеціальної операції". Тож вона ні в якому разі не палила б машину. Тим паче того, хто має причетність до керування військовими.

Думала, що бере участь у "спецоперації"

За словами жінки, вона була свято переконана, що під час підпалу автомобіля бере участь у "спецоперації". І це попри те, що співрозмовник телефоном змушував її вигукувати проукраїнські лозунги. Відразу ж обмовимося, що це дешева провокація з боку росії, щоб бодай якось приплести до цього всього Україну.

Зауважимо, що шахраї самі вийшли на жінку, котра за словами рідних, останні кілька днів була не при собі. Спочатку їй запропонували взяти участь у якійсь операції з пошуку фантомних злочинців. Після цього її змусили взяти у банку позику у розмірі 500 тисяч рублів. Та сама сума, яку вимагали у її доньки.

А фінальною частиною її дій став саме підпал автомобіля чиновника генштабу. Її переконали, що цей вчинок – частина "спецоперації", яку вона й підтримує. Тож у жінки не виникло жодних сумнівів і заперечень. Ба більше, міліціонерів, котрі затримали її, вона також вважала бандитами. Адже голос у телефоні її в цьому переконав.

Нагадаємо, що підпал автомобіля секретарьова стався у дворі будинку, розташованого на Ленінградському шосе. Транспортний засіб, зі слів очевидців, спалахнув миттєво. Найбільше постраждала саме задня його частина. Її, розповідає палійка, вона облила бензином і підпалила.

Варте уваги – з'явилися нові деталі підпалу автомобіля секретарьова: дивіться відео