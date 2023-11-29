В Харьковской области пьяный мужчина пытался сжечь детей в магазине: как его могут наказать

Правоохранители уже сообщили о подозрении этому мужчине. По факту покушения на умышленное убийство уже начато уголовное производство.

Ужасный инцидент произошел в селе Станичное Харьковской области. Преступление случилось 28 ноября. В тот же день правоохранители нашли и задержали подозреваемого.

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Как могут наказать нападавшего

Сейчас этот мужчина находится под стражей. Из-за покушения на умышленное убийство подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Также правоохранители рассказали о деталях нападения на детей. Нападавшим оказался житель села Станичное Красноградского района, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него была пластиковая бутылка с бензином. Именно этой жидкостью он сначала облил компанию из 5 подростков, а затем поджег их. К счастью, дети не погибли и не получили телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, эта компания состояла из одного 13-летнего парня и 4 девушек 11, 12, 13 и 17 лет. Они сидели за столиком в магазине. К ним подошел пьяный безработный мужчина и начал приставать, а потом облил их и поджег жидкость. Дети сразу убежали от нападавшего. К счастью, они были в куртках, на которых бензин не успел загореться.

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