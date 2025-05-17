Лавринович был не один: в Британии задержали второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Неизвестные совершили поджог двух домов и автомобиля премьера Британии Кира Стармера. 13 мая в Лондоне задержали подозреваемого в этих преступлениях. Им оказался 21-летний украинец Роман Лавринович.

16 мая он предстал перед судом по обвинениям в трех поджогах, совершенных "с намерением нанести вред людям". Украинца оставили под стражей, передает 24 Канал.

Смотрите также Родился в набожной семье: что известно о Романе Лавриновиче, который поджег дома Стармера

В деле есть еще один подозреваемый

Как сообщает Reuters, британская полиция 17 мая задержала 26-летнего мужчину в аэропорту Лутон в Лондоне. Ему инкриминируются те же три поджога имущества Кира Стармера.

Напомним, что первый инцидент произошел ночью 8 мая. Была подожжена машина на улице, где расположен дом Стармера в Кентиш-Тауне

Второй случай произошел ночью 11 мая. Пожарные прибыли место небольшого пожара у входной двери дома в соседнем Ислингтоне.

Третий инцидент снова зафиксировали в Кентиш-Тауне. В понедельник, 12 мая, произошел пожар в частном доме премьера.

В результате поджогов никто не пострадал, но была повреждена входная дверь одного из зданий.