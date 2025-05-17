Лавринович был не один: в Британии задержали второго подозреваемого в поджогах домов Стармера
- 21-летний украинец Роман Лавринович был задержан в Лондоне по подозрению в трех поджогах имущества премьера Британии Кира Стармера.
- 17 мая в Лондоне задержали второго подозреваемого, 26-летнего мужчину, в связи с этими же поджогами.
Неизвестные совершили поджог двух домов и автомобиля премьера Британии Кира Стармера. 13 мая в Лондоне задержали подозреваемого в этих преступлениях. Им оказался 21-летний украинец Роман Лавринович.
16 мая он предстал перед судом по обвинениям в трех поджогах, совершенных "с намерением нанести вред людям". Украинца оставили под стражей, передает 24 Канал.
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В деле есть еще один подозреваемый
Как сообщает Reuters, британская полиция 17 мая задержала 26-летнего мужчину в аэропорту Лутон в Лондоне. Ему инкриминируются те же три поджога имущества Кира Стармера.
Напомним, что первый инцидент произошел ночью 8 мая. Была подожжена машина на улице, где расположен дом Стармера в Кентиш-Тауне
Второй случай произошел ночью 11 мая. Пожарные прибыли место небольшого пожара у входной двери дома в соседнем Ислингтоне.
Третий инцидент снова зафиксировали в Кентиш-Тауне. В понедельник, 12 мая, произошел пожар в частном доме премьера.
В результате поджогов никто не пострадал, но была повреждена входная дверь одного из зданий.