16 травня він постав перед судом за звинуваченнями у трьох підпалах, скоєних "з наміром завдати шкоди людям". Українця залишили під вартою, передає 24 Канал.
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У справі є ще один підозрюваний
Як повідомляє Reuters, британська поліція 17 травня затримала 26-річного чоловіка в аеропорту Лутон у Лондоні. Йому інкримінуються ті самі три підпали майна Кіра Стармера.
Нагадаємо, що перший інцидент стався уночі 8 травня. Була підпалена автівка на вулиці, де розташований будинок Стармера в Кентіш-Тауні
Другий випадок трапився уночі 11 травня. Пожежники прибули місце невеликої пожежі біля вхідних дверей будинку в сусідньому Іслінгтоні.
Третій інцидент знову зафіксували в Кентіш-Тауні. У понеділок, 12 травня, сталася пожежа у приватному будинку прем'єра.
Унаслідок підпалів ніхто не постраждав, але було пошкоджено вхідні двері однієї з будівель.