В ночь на 26 октября в Москве горела приемная Дмитрия Медведева. Здание поджег неизвестный.

Центральная приемная главы кремлевской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева находится в центре Москвы, на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает 24 канал.

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Кто вызвал пожар

Ночью 26 октября к зданию подошел неизвестный мужчина. Он бросил в одно из окон здания коктейль Молотова, после чего скрылся с места происшествия.

Его личность и мотивы пока неизвестны. Вспыхнувший пожар еще до приезда сотрудников МЧС погасил охранник.

Где украинские военные раздают "хлопок"

24 октября на временно оккупированной части Херсонщины произошел "хлопок". Взрывы прогремели как раз в штабе ФСБ, не обошлось без жертв среди врага. Два российских офицера отправились на концерт Кобзона.

В тот же день вблизи оккупированного Луганска разгорелся масштабный пожар. В сети активно начали распространяться фотографии, на которых можно было увидеть, как вздымается густой дым. Местные сообщали о звуках детонации боеприпасов.

25 октября в Мелитополе прогремел взрыв у "телекомпании" пропагандистов и базы российского ФСБ. По словам законного мэра Ивана Федорова, кремлевские пропагандисты "неудачно покурили" возле ФСБ россиян, осевших в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого.

После полномасштабного вторжения в приграничных городах России происходят пожары. Один из таких недавно возник под Белгородом. В населенном пункте Шебекино местные сообщали о сильном пожаре. Над городом поднялся огромный столб черного дыма.

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