В Германии подожгли дом руководителя Rheinmetall: вероятные злоумышленники вспомнили Украину
В Германии горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля.
В Германии, предположительно, левые экстремисты подожгли садовый дом Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Об этом пишет издание Bild.
Смотрите также Обвиняемого в убийстве 2 украинцев в Германии доставили в колонию: россиянин под стражей
Какова причина поджога
Как отметили в издании, в письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности, обвинили концерн в поставках оружия для Украины.
В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в садовом доме Армина Паппергера,
– говорится в письме.
Там отмечается, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".
"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", – добавили в письме.
По данным издания, службы госбезопасности взяли расследование под свой контроль и сейчас проверяют подлинность письма-признания.
Завод Rheinmetall будет производить снаряды в Украине: основное
- Во время Мюнхенской конференции 17 февраля было подписано соглашение между немецким концерном Rheinmetall и Украиной.
- Речь идет о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с украинской компанией-партнером откроют в Украине новые мощности для производства боеприпасов. Новое производство позволит изготавливать шестизначное количество снарядов 155-миллиметрового калибра ежегодно. Rheinmetall будет иметь 51 процент акций новой компании, а остальные 49 процентов будут принадлежать украинскому партнеру.
- В Rheinmetall говорят, что таким образом поддерживают Украину, ведь спрос на боеприпасы является огромным.