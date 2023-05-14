В Мурманской области молодой человек поджег военкомат: причина поразила правоохранителей

В России продолжается сезон поджогов военкоматов. На этот раз пылало в Мурманской области. Поджигателя уже поймали. То, как он объяснил свой поступок, удивило местных правоохранителей.

Так, в ночь на 14 мая вспыхнул военкомат в Мурманской области. Правоохранители уже отчитались, что им удалось поймать так называемого диверсанта, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Молодой человек поджег военкомат

По имеющейся информации, вспыхнуло здание военкомата ночью на улице Буркова. Известно, что поджигатель решил выбить стекло на цокольном этаже. После этого он залил раму зажигательной смесью, поджег ее, после чего скрылся.

Вследствие этого загорелась мебель и техника в кабинете спецзаказа. Пожарные тушили пламя в течение целого часа.

Впоследствии правоохранители сообщили, что им удалось задержать предполагаемого "диверсанта". Им оказался 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов. Парень не отрицал содеянное. Более того, сам признался, что сделал все для того, чтобы сооружение горело.

Молодой человек поджег военкомат в Мурманской области: смотрите видео

В то же время у Шамиля якобы была веская причина это сделать. Он пожаловался, что не сам хотел поджечь военкомат. Парень общался с неизвестным. Он шантажировал юнца и пообещал, что расправится с ним, если он этого не совершит поджог.

Как бы он ни пытался оправдаться, Шамиля ожидает уголовное дело. Что касается шантажиста, то его личность следователи постараются установить.

Накануне неспокойно было в районе военкомата в Луганске. Туда подвезли свежий "хлопок".

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