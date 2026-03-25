В Чехии задержали "пропалестинских активистов", которые подожгли цех производителя оружия для Украины

В Чехии правоохранители задержали лиц, которых подозревают в поджоге производственных помещений, связанных с украинской компанией Archer и чешским оборонным холдингом LPP Holding. Они мотивировали свои действия протестом против операций Израиля против Палестины.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Что известно о поджигателях украинского производства оружия?

Всего задержаны три человека. Двух – молодых мужчин и женщину – уже доставили в суд. Еще одного подозреваемого задержали на территории Словакии, и сейчас Чехия добивается его экстрадиции. Следователи также проверяют возможную причастность других лиц.

Среди фигурантов граждане Чехии и США. В случае доказательства вины им грозит до 20 лет заключения за террористическую деятельность. Все задержанные вину отрицают и отказываются давать показания. В то же время следствие настаивает на содержании их под стражей.

Пожар на предприятии в Пардубице уничтожил производственный цех и серьезно повредил административное здание. В холдинге оценивают ущерб в сотни миллионов крон и не исключают, что оба объекта придется вообще снести.

Справка: Компания Archer перенесла производство в Чехию после начала полномасштабной войны в 2022 году, создав совместное предприятие Archer–LPP в составе LPP Holding.

В компании предполагают, что к атаке может быть причастна Россия.

Чешские спецслужбы рассматривают версию так называемой операции "под чужим флагом", когда радикальная группировка могла действовать как прикрытие для действий иностранных спецслужб.

Ответственность за поджог заявила пропалестинская группировка Earthquake Faction. Там утверждают, что целью была инфраструктура, связанная с производством оружия для Израиля.

По данным Reuters, ранее LPP Holding заявлял о намерении сотрудничать с израильской компанией Elbit Systems в сфере разработки дронов, однако проект так и не был реализован, ни одного дрона изготовлено не было.

Напомним, в июне 2025 года в Бельгии группа из около 150 активистов Stop arming Israel в масках ворвалась на территорию оборонного предприятия OIP в Турне и повредила технику, которую готовили к отправке в Украину.

Что известно о подозреваемых?

Одного из подозреваемых уже идентифицировали – это Юсеф Мотус, уроженец Египта с гражданством Чехии. На своих страницах в тематических форумах он часто критикует Израиль и западный мир, обвиняя их в колониализме. Также известно, что он исповедует ислам и одновременно является ЛГБТ-активистом.

Задержанная женщина, имя которой пока не раскрывают, участвовала в пропалестинских, феминистических и ЛГБТ-акциях в Чехии. В частности, в 2023 году она участвовала в акции у мемориала жертв Бархатной революции.



Задержанная женщина и Юсеф Мотус / Фото из открытых источников

Что известно о поджоге цеха оборонной компании?