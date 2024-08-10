2000 долларов за авто: Bihus․Info рассказали, как Россия использует поджигателей военных машин

В Украине участились случаи поджогов автомобилей военнослужащих. Журналисты рассказали, как россияне вербуют поджигателей авто и пытаются дестабилизировать ситуацию.

Журналисты получили от следователей Службы безопасности Украины материалы расследований относительно поджогов авто военных, а также пообщались с одним из задержанных поджигателей.

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Российские спецслужбы вербуют украинцев

Россияне постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Для этого они стремятся создать собственную агентурную сеть и завербовать украинцев.

Процесс вербовки происходит через телеграм-каналы, где украинцам предлагают вакансии за "легкие деньги". В конце концов с человеком связывается куратор из российских спецслужб.

Такая история произошла с одним из поджигателей, 16-летним парнем, который искал подработку.

Я искал какую-то вакансию или подработку в телеграм-каналах. Однажды наткнулся на очень интересную вакансию, где предлагали легкие деньги за очень короткое время. Я написал этому человеку. И потом через некоторое время он мне ответил, что нужно будет сделать поджог авто или поджог ТЦК,

– рассказал парень.

Сначала желающие подзаработать получают сравнительно простые задачи: сфотографировать дом, найти информацию о человеке, расклеить листовки и тому подобное. Постепенно эти задачи усложняются, и впоследствии кураторы предлагают поджечь авто.

Россияне также шантажируют своих жертв тем, что сдадут их в правоохранительные органы за выполненные задания.

Поджигателям могут инкриминировать до пяти статей Уголовного кодекса Украины. За госизмену злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Если преступление классифицируется как препятствование деятельности ВСУ, то фигурантам грозит от 5 лет лишения свободы.

К слову, недавно в Киеве сожгли автомобиль общественной активистки. Впоследствии правоохранители задержали двух мужчин, которые причастны к поджогу.