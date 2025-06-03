Задержан еще один мужчина по делу поджогов домов премьера Стармера, где фигурируют украинцы

В начале мая в Лондоне произошли поджоги двух домов и авто премьера Кира Стармера. По делу задержали четвертого подозреваемого.

Среди других возможных виновников есть украинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британскую полицию.

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Что известно о подозреваемых

Данные о четвертом мужчине, которого арестовали в понедельник, 2 июня, не разглашают.

Только известно, что ему 48 лет. Задержание прошло в лондонском аэропорту Станстед.

Сначала его остановили в соответствии с законом о борьбе с терроризмом 2000 года, а уже потом арестовали по подозрению в поджоге.

Подозреваемого доставили в полицейский участок Лондона, где он сейчас находится под стражей.

Другим трем прокуратура уполномочила предъявить обвинения.

Среди них:

21-летний Роман Лавринович, гражданин Украины,

26-летний Станислав Карпюк, гражданин Румынии украинского происхождения,

34-летний Петр Починок, гражданин Украины.

Суд над ними пройдет 6 июня.