Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что пока никто четко не сможет ответить, чего ожидать дальше с поставками американского оружия для Украины. Ситуация меняется достаточно быстро. И уже был прецедент, когда США отправили некоторые компоненты ПВО в Израиль вместо Украины.

Что известно о поставках оружия из США?

По словам Ткачука, самое главное, что поставки оружия из Соединенных Штатов сейчас происходят. Европейские страны пополняют фонд, на который потом закупают разное важное вооружение из США. При этом уже даже президент Зеленский признавал, что могут быть проблемы с поставкой ракет к Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке.

При этом Украина работает над тем, чтобы меньше зависеть от партнеров в вопросах ведения боевых действий. Ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Украина производит почти половину всего, что нужно для войны.

2025 год был достаточно сложный. Тогда шла переориентация от Соединенных Штатов на других партнеров. Если США прекратят поставлять определенное оружие, то возникнут проблемы. Но уверен, что вместе с союзниками удастся стабилизировать ситуацию. Но прогнозировать, будет ли оружие, или нет – вам никто сейчас не возьмется. Ситуация очень гибкая,

– отметил Ткачук.

