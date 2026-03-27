Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що поки ніхто чітко не зможе відповісти, чого очікувати далі з постачанням американської зброї для України. Ситуація змінюється досить швидко. І вже був прецедент, коли США відправили деякі компоненти ППО в Ізраїль замість України.

Що відомо про постачання зброї зі США?

За словами Ткачука, найголовніше, що постачання зброї зі Сполучених Штатів зараз відбувається. Європейські країни поповнюють фонд, на який потім закуповують різне важливе озброєння зі США. При цьому вже навіть президент Зеленський визнавав, що можуть бути проблеми з постачанням ракет до Patriot через конфлікт на Близькому Сході.

При цьому Україна працює над тим, аби менше залежати від партнерів в питаннях ведення бойових дій. Раніше заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що Україна виробляє майже половину усього, що потрібне для війни.

2025 рік був досить складний. Тоді йшла переорієнтація від Сполучених Штатів на інших партнерів. Якщо США припинять постачати певну зброю, то виникнуть проблеми. Але впевнений, що разом з союзниками вдасться стабілізувати ситуацію. Але прогнозувати, чи буде зброя, чи ні – вам ніхто зараз не візьметься. Ситуація дуже гнучка,

– зазначив Ткачук.

Постачання зброї для України