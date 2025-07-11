Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю радника Офісу президента України Павла Паліси для Report. Він зауважив, що Україна ще неодноразово здивує світ своїми розробками.

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Над яким озброєнням працює Україна?

Паліса розповів, що усередині країни уже виробляється майже 50% всього, що потрібно Україні для ведення війни.

Самі спільно з країнами-партнерами, за рахунок спільного виробництва, спільних підприємств. І ми надалі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і неодноразово,

– сказав радник ОП.

Він додав, що тривають роботи також над захистом повітряного простору. Йдеться про виробництво комплексів різної дальності та різної специфіки роботи з різних цілей.

"Це все робиться для того, щоб гарантувати гарантовано нашу територію, наш повітряний простір від балістичних ракет, від крилатих ракет різного виду, також від дронів типу "Шахед"", – пояснив Паліса.

Він поділився, що на стадії завершення уже чимало технологічних рішень. Невдовзі їх можна буде побачити у роботі.

Деякі рішення навіть пройшли успішне бойове випробування і були використані проти "хитрих" задумів ворога.

Ми докладаємо значних зусиль у розробці власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні ракети, а також над ефективним та дешевим способом для знищення "Шахедів",

– додав радник ОП.

До слова, у Сухопутних військах показали найпопулярніші наземні дрони в українській армії. Зокрема, логістичні дрони, які доставляють провізію і боєкомплекти, а також допомагають з евакуацією поранених. Йдеться про дрони "Терміт" і "Ардал", робота-сапера "Гном-Мінер" та ударний НРК "Лють".