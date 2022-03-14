Поезд из Авдеевки в Днепр 14 марта отменили

В Авдеевской ВГА сообщили об отмене поезда из Авдеевки в Днепр. Он должен был отправиться 14 марта в 15.00.

Как сообщают на официальной странице Авдеевской ВГА в фейсбуке, поезд Авдеевка – Днепр отменен. Сейчас местные власти ищут альтернативные способы эвакуации горожан.

Читайте также В Укрзализныце рассказали, что планируют сделать с "золотым" вагоном из имения Медведчука

Эвакуационный поезд Авдеевка – Днепр 14 марта отменили

В частности, в военно-гражданской администрации отмечают, что уже работают над вопросом подвоза авдеевцев к железнодорожному вокзалу в Покровске. Оттуда они смогут уехать в нужном направлении.

В Авдеевской ВГА рекомендуют следить за их страницей, чтобы получить актуальную информацию.

Ранее стало известно, что 14 марта будет организовано 10 гуманитарных коридоров. Большинство из них в Киевской области. Эвакуировать население смогут также из Луганской области. Кроме того, еще раз попытаются вывезти людей из Мариуполя.

К теме – Утреннее обращение Верещук за 14 марта – смотрите видео: