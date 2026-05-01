Поезд Киев – Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: есть погибший и травмированные

Утром 1 мая на Львовщине произошла авария с участием пассажирского поезда сообщением Киев – Ужгород. Есть погибший и травмированные.

Около 06:00 поезд Киев – Ужгород столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в Стрыйском районе. Аварию подтвердили и в Укрзализныце.

Какие последствия аварии во Львовской области

По словам главы правления АО Александра Перцовского, в результате аварии погиб машинист. Помощник машиниста и водитель автокрана находятся в больнице.

Среди пассажиров поезда и поездной бригады травмированных нет.

Перцовский рассказал, что водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на сигнализацию. Глава АО "Укрзализныця" подчеркнул, что всеми силами будет добиваться справедливости и максимально жесткого наказания для нарушителя.

Погибший – ветеран, вернувшийся с фронта. В поезде были врачи, пытавшиеся его спасти, но безуспешно.

Перечитайте правила движения через железнодорожные переезды уже сегодня пожалуйста – мы слишком много теряем жизней из-за войны, крайне горько хоронить коллег и из-за такой преступной убийственной опрометчивости,

– отметил Перцовский.

Инцидент прокомментировали и в полиции Львовской области. Там рассказали, что правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП возле села Гирное. Кроме того, стало известно, что водителю грузовика – 64 года, и он проживает в Дрогобыче.

Страшная авария на железной дороге во Львовской области / Фото Виталия Глаголы

Аварии на железных дорогах в Украине не редкие

21 апреля грузовик столкнулся с пассажирским поездом на регулируемом переезде в селе Мшана Львовского района. Водитель грузовика MAN проигнорировал световую и звуковую сигнализацию и выехал на путь, где произошло столкновение с поездом №64 "Перемышль – Киев". После аварии водитель покинул место происшествия. К счастью, в результате аварии пострадавших нет.

18 апреля в Винницкой области в Браилове произошло столкновение скоростного поезда "Интерсити+" с тепловозом. Вероятной причиной инцидента стал проезд тепловоза на запрещающий сигнал. Тепловоз принадлежит личному карьеру. Его машинист выехал на путь перед пассажирским поездом, что и привело к боковому столкновению. В результате аварии повреждены 6 вагонов.

2 апреля в Харьковской области возле станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. ДТП вызвал грузовой автомобиль. Машинист успел применить экстренное торможение, поэтому удар удалось смягчить. Пострадавших посреди пассажиров нет. Поврежден локомотив и не менее одного вагона.