В Киеве поезд насмерть сбил женщину на поезде

В Киеве на железнодорожных путях в Днепровском районе произошла смертельная трагедия. Поезд сбил женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Из-за инцидента внесли изменения в работу городской электрички на нескольких станциях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express.

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Где и когда произошла трагедия

Происшествие случилось в понедельник, 7 июля, на железнодорожном участке в Днепровском районе Киева. Как сообщили в Oboz.ua поезд сбил человека на путях, вследствие чего жертва погибла еще до приезда медиков. Полиция подтвердила факт трагедии и сообщила, что погибшей является женщина.

Из-за смертельного случая в районе улицы Сверстюка внесены временные изменения в движении городской электрички. На станциях Русановка, Левобережная и Никольская Слободка посадка и высадка пассажиров осуществляется по нечетной колее.

Происшествие произошло в районе улицы Сверстюка / visicom

На платформах дежурят работники военизированной охраны "Укрзализныци", которые готовы оказать помощь пассажирам в случае необходимости. Столичная полиция проводит следственные действия, чтобы выяснить причины и обстоятельства гибели женщины на железнодорожных путях.