В Киеве поезд насмерть сбил женщину на поезде
- В Киеве поезд сбил женщину на железнодорожных путях в Днепровском районе, что привело к ее гибели.
- Из-за инцидента изменили график городской электрички на нескольких станциях, а полиция проводит расследование.
В Киеве на железнодорожных путях в Днепровском районе произошла смертельная трагедия. Поезд сбил женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Из-за инцидента внесли изменения в работу городской электрички на нескольких станциях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express.
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Где и когда произошла трагедия
Происшествие случилось в понедельник, 7 июля, на железнодорожном участке в Днепровском районе Киева. Как сообщили в Oboz.ua поезд сбил человека на путях, вследствие чего жертва погибла еще до приезда медиков. Полиция подтвердила факт трагедии и сообщила, что погибшей является женщина.
Из-за смертельного случая в районе улицы Сверстюка внесены временные изменения в движении городской электрички. На станциях Русановка, Левобережная и Никольская Слободка посадка и высадка пассажиров осуществляется по нечетной колее.
Происшествие произошло в районе улицы Сверстюка / visicom
На платформах дежурят работники военизированной охраны "Укрзализныци", которые готовы оказать помощь пассажирам в случае необходимости. Столичная полиция проводит следственные действия, чтобы выяснить причины и обстоятельства гибели женщины на железнодорожных путях.