Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

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Де і коли сталася трагедія

Подія трапилася у понеділок, 7 липня, на залізничній ділянці в Дніпровському районі Києва. Як повідомили в Oboz.ua потяг збив людину на коліях, внаслідок чого жертва загинула ще до приїзду медиків. Поліція підтвердила факт трагедії та повідомила, що загиблою є жінка.

Через смертельний випадок у районі вулиці Сверстюка внесено тимчасові зміни у русі міської електрички. На станціях Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка посадка і висадка пасажирів здійснюється по непарній колії.

Подія сталась у районі вулиці Сверстюка / visicom

На платформах чергують працівники воєнізованої охорони "Укрзалізниці", які готові надати допомогу пасажирам у разі потреби. Столична поліція проводить слідчі дії, аби з'ясувати причини та обставини загибелі жінки на залізничних коліях.