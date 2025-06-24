Из-за повреждения поезда в Днепре задерживаются некоторые рейсы: перечень

Российские оккупанты совершили атаку по Днепропетровщине, в результате которой был поврежден поезд №52 Одесса–Запорожье. Наблюдаются незначительные задержки нескольких рейсов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Задержки рейсов Укрзализныци

В результате повреждения поезда "Одесса-Запорожье" во время удара россиян будут незначительные задержки рейсов.

В компании отметили, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.

Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье – Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48, – сообщили в пресс-службе компании.

Вследствие вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов: