В Вене сотни пассажиров 6 часов были заблокированы в жарком и темном тоннеле

В субботу, 27 июля, около 13:30 по местному времени, менее чем через 15 минут после начала путешествия немецкий скоростной поезд ICE остановился в тоннеле недалеко от Вены. Причиной стала авария с электроснабжением.

В поезде, следовавшем из Вены в Гамбург, находилось около 400 пассажиров. Из-за обесточивания остановилась система кондиционирования и частично исчезло освещение – люди оказались в темноте и жаре, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно об аварии скоростного поезда в Вене?

Эвакуация продолжалась более шести часов. Поскольку некоторые пассажиры самовольно вышли в тоннель, спасателям пришлось полностью обесточить участок еще раз из соображений безопасности. Это сделало невозможным запуск резервного поезда, поэтому людей начали выводить через аварийные выходы.

В 20:00 эвакуацию завершили, после чего пассажиров автобусами вернули в Вену.

Двум пассажирам оказали помощь на месте, но никто не нуждался в госпитализации.

Из-за происшествия возможны задержки других поездов из Вены. В компании Deutsche Bahn заявили, что причиной была техническая неисправность, но уточнили, что этот участок обслуживает австрийская железная дорога ÖBB.

Напомним, что в небе над Лос-Анджелесом пассажирский самолет чудом избежал столкновения с истребителем.