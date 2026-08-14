Поезд сошел с рельсов в Великобритании: много пострадавших

На юге Великобритании 13 августа с рельсов сошел пассажирский поезд. 18 человек получили ранения, в том числе двое – серьезные.

Пассажиры буквально оказались заблокированными в вагонах, которые перевернулись на бок. Об этом сообщает CNN.

Авария на британской железной дороге

Поезд следовал от лондонского вокзала "Виктория" в Истборн. Авария произошла недалеко от Льюиса в Восточном Сассексе, примерно в 70 километрах к югу от Лондона. С рельсов сошли последние 3 вагона.

Туда сразу же было направлено большое количество машин скорой помощи, пожарных и полиции. Пострадавших доставили в больницу.

Всего в поезде находилось около 150 человек.

56-летняя Яна Людвиг из США описала аварию как "абсолютно ужасный" опыт.

Раздался грохот. Все просто перевернулось вверх дном. Казалось, что прошло очень много времени, но, видимо, всего 10 секунд, прежде чем вагон фактически упал на бок,

– сказала она.

Пассажиры проверяли, в порядке ли друг с другом, ожидая прибытия экстренных служб.

Авария на британской железной дороге: смотрите видео

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер заявила, что она "глубоко обеспокоена" сообщениями об инциденте, и поблагодарила спасателей, которые работали на месте происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Участок железной дороги, где произошла авария, будет оставаться закрытым в течение некоторого времени, пока специализированные группы будут проводить оценку.

О причинах пока не сообщается.

В то же время, как пишет CNN, это произошло на фоне жары в Великобритании. В стране отменили несколько железнодорожных рейсов, а остальные курсировали со сниженной скоростью.

В некоторых частях южной Англии температура в четверг достигла 35 градусов. Железнодорожники предупреждали, что это опасно для рельсов.

Напомним, что этот инцидент является второй серьезной железнодорожной аварией в Великобритании за последнее время.

В конце июня два пассажирских поезда столкнулись на юге центральной Англии недалеко от города Бедфорд. В результате один человек погиб, а десятки других получили ранения.