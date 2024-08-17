Поезд Варшава – Рава-Русская опаздывает на 4 часа из-за столкновения с диким животным

Поезд сообщением Варшава – Рава-Русская опаздывает на 4 часа. На территории Польши он столкнулся с диким животным на путях.

Речь идет о поезде SKPL 768Л. В Укрзализныце говорят, что пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Смотрите также Билеты на Укрзализныцю могут подорожать: какие тарифы хотят ввести

Укрзализныця предупреждает об изменениях в движении поездов

В Укрзализныце сообщили, что стыковочный украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю также отправится с задержкой. Он будет ожидать прибытия пассажиров из Польши.

Также позже отправится утренний обратный рейс 767Л из Рава-Русской в Варшаву.

Точное время будут сообщать сотрудники наших вокзалов, просим внимательно прислушиваться к объявлениям,

– говорят в Укрзализныце.