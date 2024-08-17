Йдеться про поїзд SKPL 768Л. В Укрзалізниці кажуть, що постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Дивіться також Квитки на Укрзалізницю можуть подорожчати: які тарифи хочуть ввести

Укрзалізниця попереджає про зміни у русі поїздів

В Укрзалізниці повідомили, що стиковочний український рейс з Рава-Руської до Львова та Коломиї також вирушить із затримкою. Він буде очікувати на прибуття пасажирів з Польщі.

Також пізніше відправиться ранковий зворотній рейс 767Л з Рава-Руської до Варшави.

Точний час повідомлятимуть співробітники наших вокзалів, просимо уважно дослухатися до оголошень,

– кажуть в Укрзалізниці.