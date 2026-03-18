В Укрзализныце ответили, нужно ли доплачивать за билет "Киев – Харьков" с пересадкой
- Пассажирам на маршруте "Киев – Харьков" с пересадкой не нужно покупать дополнительные билеты.
- В стоимость билета уже входит весь маршрут, и никаких доплат при пересадке не предусмотрено.
Пассажирам, которые едут по маршруту "Киев – Харьков" с пересадкой, не нужно покупать дополнительные билеты. В стоимость поездки уже входит весь маршрут.
Никаких доплат при пересадке не предусмотрено. Об этом в Укрзализныце рассказали в комментарии "РБК-Украина".
"Дополнительные билеты покупать не нужно. Если пассажир заранее купил билет в Харьков или оттуда в Киев, то его стоимость покрывает полную дорогу. Доплачивать при пересадке ничего не нужно", – объяснили в Укрзализныце.
Обратите внимание! 18 марта Укрзализныця приостановила прямые скоростные поезда в Харьков. То есть скоростные поезда "Интерсити" Харьков – Киев с 18 марта будут курсировать только до Полтавы, а прямого сообщения с Киевом пока нет. Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов. Восстановление планируется до конца марта 2026 года.
Россия атакует поезда Укрзализныци: последнее
Ночью 14 марта россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине. В него попал беспилотник. Пассажиры не пострадали. Однако машинист и его помощник получили осколочные ранения, медики оказали им помощь на месте. Также был поврежден тепловоз, что применялся из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Также российский дрон попал по пассажирскому поезду на Сумщине. Говорится о "Смородино – Ворожба". Попало в хвостовой тепловоз. К счастью, жертв и пострадавших нет. Пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива.