Никаких доплат при пересадке не предусмотрено. Об этом в Укрзализныце рассказали в комментарии "РБК-Украина".

"Дополнительные билеты покупать не нужно. Если пассажир заранее купил билет в Харьков или оттуда в Киев, то его стоимость покрывает полную дорогу. Доплачивать при пересадке ничего не нужно", – объяснили в Укрзализныце.

Обратите внимание! 18 марта Укрзализныця приостановила прямые скоростные поезда в Харьков. То есть скоростные поезда "Интерсити" Харьков – Киев с 18 марта будут курсировать только до Полтавы, а прямого сообщения с Киевом пока нет. Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов. Восстановление планируется до конца марта 2026 года.

