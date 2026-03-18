Жодних доплат при пересадці не передбачено. Про це в Укрзалізниці розповіли в коментарі "РБК-Україна".

"Додаткові квитки купувати не потрібно. Якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу. Доплачувати при пересадці нічого не потрібно", – пояснили в Укрзалізниці.

Зверніть увагу! 18 березня Укрзалізниця призупинила прямі швидкісні поїзди до Харкова. Тобто швидкісні поїзди "Інтерсіті" Харків – Київ з 18 березня курсуватимуть лише до Полтави, а прямого сполучення з Києвом наразі немає. Зараз тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів. Відновлення планується до кінця березня 2026 року.

