В сети пишут об остановке поездов, соединяющих Киев с Европой: что говорят в УЗ

Поезда, соединяющие Киев с Европой остановились и простаивают уже несколько часов. Поезда опаздывают на несколько часов.

Причина остановки связана с погодными условиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы и Укрзализныцю.

Почему поезда из Киева в Европу стоят?

В сети сообщают, что поезд Перемышль – Киев опаздывает на около 5 часов, а Будапешт – Киев стоит уже 3 часа, еще и без света.

В Укрзализныце сообщили, что на Киевщине упала опора внешней линии 110 киловатт на контактную сеть железной дороги. Один из участков временно обесточен.

Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт – Киев,

– рассказали в Укрзализныце.



Поезд, соединяющий Киев с Европой остановился / Соцсети

Впрочем, там отметили, что препятствие уже убрано, напряжение подано, и поезда поочередно восстанавливают движение.

Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу.

Что известно о непогоде в Украине?