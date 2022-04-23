Поезда метро во время воздушной тревоги в Киеве будут приостанавливать движение по наземным участкам
23 апреля 2022 , 16:13Читати новину українською
Источник:КГГА
Во время воздушной тревоги в работе метро будут ограниченыя. Поезда будут временно останавливать свое движение по наземным участкам.
Транспорт не будет курсировать на "красной" линии. В то же время на "зеленой" поезда не будут двигаться через Южный мост.
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Как отметили в Киевской городской государственной администрации, подземные станции, в частности, во время воздушной тревоги, продолжают работать круглосуточно как укрытие.
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Как напомнили в КГГА, метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.
На всех линиях интервал движения – ориентировочно 10 – 15 минут. Однако график работы поездов может меняться.Напомним! В столице откроют для движения всю "красную" ветку метро – от станции "Академгородок" до станции "Лесная".
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