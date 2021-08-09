"Вы голенькие спите": железнодорожники не помогли девушкам, к которым приставал попутчик

Пассажирка поезда Львов – Мариуполь рассказала, как к ней и ее подруге приставал попутчик. По словам девушки, помочь не смогли или же не хотели ни проводница, ни начальник поезда, ни полицейские.

Екатерина сообщила, что неприемлемая ситуация началась еще во Львове, когда она вместе с подругой зашли в свое купе. С ними ехал мужчина, который вел себя неадекватно и распивал алкогольные напитки.

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Он едва ли не сразу задал странный вопрос пассажиркам: "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". Позже попутчик оправдывался, что просто сказал и ничего криминального в этом нет.

Позже к нему из другого вагона пришел друг и уже в двух не давали спать пассажиркам, громко говоря и слушая музыку.

Проводница, начальник поезда и полиция разводили руками

Екатерина не выдержала наглого поведения попутчика и пожаловалась на него проводнице, сообщившей о ситуации начальника поезда.

Однако они не смогли или не хотели помочь, заявляя, что у него есть билет и с ним ничего нельзя сделать.

Следующее, что рассказала Екатерина, – это как проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесса, спишь или не спишь?".

Правоохранители, которых вызвали девушки, также не помогли и не смогли усмирить пассажира.

​История закончилась тем, что Екатерина вместе с подругой переселились в другое купе, а девушка, которая ехала с ними, вынуждена была путешествовать с неадекватом.