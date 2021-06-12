В поезде Рахов – Киев мужчина упал с верхней полки: через несколько часов он умер

Утром 12 июня в поезде №358 Рахов – Киев умер пассажир. За несколько часов до этого мужчина упал с верхней полки.

В пресс-служба "Укрзализныци" сообщили, что, по предварительной информации, пассажир упал с верхней полки примерно в 03:00.

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В поезде умер мужчина

После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо. Однако под утро ему стало хуже, потому поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию ​​– Фастов.

Медики были бессильны – они лишь констатировали смерть мужчины. В то же время повреждений на его теле не обнаружили.

Следует отметить, что полка с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался,

– добавили в "Укрзализныце".

Издание LB.ua со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что мужчине было 28 лет. Вероятно, он был пьян.

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