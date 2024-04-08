Не оправдает надежд Кремля: что подтвердит визит Лаврова в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с рабочей поездкой в Китай. Однако этот визит не будет таким хорошим, как на то надеются россияне.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что у них постоянно завышенные ожидания. Страна-агрессор рассматривает КНР как своего союзника, даже не партнера. Однако, Китай имеет другое видение.

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Так, например, в 2022-м году Владимир Путин общался онлайн с главой КНР Си Цзиньпином. Российский диктатор говорил о союзничестве, зато президент Китая его исправил. Мол, речь идет об экономическом партнерстве и нормальных политических отношениях.

Россияне всегда хотят большего, чем они в реальности могут получить и чем они в реальности имеют,

– подчеркнул политолог.

Россия использует эту поездку Лаврова максимально с пропагандистской целью. Враг будет показывать, что, мол, "санкции на него не действуют".

"Она будет иметь исключительно эффект конкретный, который связан с усилением, например, экономических взаимоотношений или увеличением товарооборота между странами. Или приходом китайских компаний на рынок России, не как компаний, которые просто продают товары, а которые что-то производят. Ничего этого не будет", – предположил Рейтерович.

КНР имеет отстраненную позицию и просто максимально использует обстоятельства, в которых находится Россия. В то же время Китай будет держать страну-агрессора на коротком поводке.

Исключительно собственные интересы

Китай предоставляет России определенные услуги. Они выходят за пределы исключительно экономического сотрудничества и имеют определенное отношение к военно-технической сфере. Это КНР делает для того, чтобы страна-агрессор никуда не делась и всегда находилась в зависимом от Китая положении, которое он сможет максимально полезно для себя использовать. КНР будет обеспечивать исключительно свои интересы.

Западные медиа пишут о том, что формируется так называемая "ось зла". Мол, это страны, которые создают чуть ли не союз, направленный против демократических стран. Вроде бы среди них – Россия и Китай. Однако, по мнению политолога, на самом деле это не так. Ведь таких отношений между этими двумя странами нет.

Китай в перспективе может смотреть на эти отношения как на отношения старшего и младшего. Причем, он будет старшим. Кроме того, КНР не хочет очень сильно влезать в то, что делает Россия. Ведь она понимает, что ей тогда гораздо больше будет "прилетать" в экономическом плане. А основные экономические интересы Китая сосредоточены совсем не на российском рынке. Европейский, американский и другие глобальные рынки – значительно важнее.

Сейчас так складывается ситуация, что они могут Россию больше к себе привязать. Они этим пользуются как с политической стороны, так собственно со стороны социально-экономической. И будут делать это в дальнейшем,

– сказал Игорь Рейтерович.

Впрочем, по его мнению, серьезной поддержки или передачи технологий, или даже вооружения со стороны Китая не будет. Все потому, что КНР захочет сохранить отстраненную позицию. Тайно она таки будет передавать что-то, однако, этого будет недостаточно.

"Это явно не столько, сколько Россия на самом деле хочет и сколько Россия действительно нуждается. Но они вынуждены будут этими крошками довольствоваться, а при этом делать вид и для внутреннего пользователя, и в частности, наружу, что "у них все прекрасно", – добавил политолог.

Другой уровень разговоров

После визита Сергея Лаврова, в перспективе Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темы разговоров последних, считает Рейтерович, будут более важными и глобальными, чем темы разговоров между Россией и Китаем.

"Китай от России получил уже практически все то, что он хотел, кроме территорий, но это на отдаленную перспективу. А вот от других стран – от Европы, от Франции, от тех же США – там еще есть куда расти и есть, о чем говорить", – отметил политолог.

Китай будет пользоваться неравными условиями с Россией. Тем временем россиянам "продадут" картинку "мнимого величия". Однако у российской власти нет выбора, поэтому она будет делать все, что ей навяжет Китай. Визит Лаврова это в очередной раз подтвердит.

Отношения КНР и России