Поездка на Черниговщину и выездное заседание Ставки: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский 3 апреля традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о новом выездном заседании Ставки. Первое было в Днепре, теперь – в Чернигове.

Президент рассказал, что в Черниговской области было много разных мер, переговоров. В ходе заседания Ставки обсудили ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе.

Кстати Зеленский посетил село Ягодное, жителей которого россияне месяц удерживали в "подвале смерти".

Доложили о ситуации на фронте

Во время заседания докладывали командующие направлениям. Генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично – из самых горячих участков фронта.

Полноценное заседание. Полноценная кооринация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель,

– рассказал Зеленький.

Он добавил, что эта поездка была одна из самых эмоционально тяжелых.