Президент розповів, що в Чернігівській області було багато різних заходів, переговорів. Під час засідання Ставки обговорили ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

До речі Зеленський відвідав село Ягідне, жителів якого росіяни місяць утримували у "підвалі смерті"

Доповіли про ситуацію на фронті

Під час засідання доповідали командувачі напрямків. Генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто – із найгарячіших ділянок фронту.

Повноцінне засідання. Повноцінна кооринація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель,

– розповів Зеленький.

Він додав, що ця поїздка була одна з емоційно найважчих. Також Зеленський розповів, що відвідав наших воїнів у шпиталі.

Поїздка у Ягідне

Глава держви рзповів про візит у село Ягідне. Російські окупанти перетворили його на один із найбільших світових прикладів знущання з людей.

Загарбники зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села – як живий щит. З третього до 30 березня росіяни утримували в підвалі понад три сотні людей.

Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. І не лише ми,

– наголосив політик.

Він попередив, що в Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН. Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде.

Для Чернігова готують статус Світової спадщини ЮНЕСКО

Президент подякував гостям, які відвідали Чернігівщину. Зокрема, віцеканцлеру Німеччини Роберту Габеку й Генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Крім того, Зеленський висловив подяку гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України. Для Чернігова готують статус Світової спадщини ЮНЕСКО.

Звернення Зеленського: відео