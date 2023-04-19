Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он отметил, что сегодня у России нет таких ресурсов, которые позволили бы ей проводить массированные наступательные действия.
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Царь знает
Грабский отметил, что поездку Путина на оккупированные территории следует рассматривать с информационной точки зрения.
Приближается время, когда он должен провести прямую линию с россиянами (ориентировочно она может состояться 8 июня – 24 канал). И сейчас ему нужно показать, что царь знает ситуацию и постоянно отслеживает, что происходит на разных участках фронта. Поэтому он посетил оккупированные земли,
– отметил полковник ВСУ.
Украина рассматривает поездки Путина, по мнению военного эксперта, как косплей визитов украинского президента Владимира Зеленского действительно в боевые точки.
Какова цель поездки Путина на оккупированные территории: смотрите видео
Если сделать измерение расстояния между линией фронта и теми местами, где находился Путин, становится ясно, что он даже не приблизился к оперативной глубине боевых порядков российских войск,
– подчеркнул собеседник.
Сергей Грабский заметил, что визит Путина – информационный вброс для внутреннего потребления, не влияющий никоим образом на ход войны.
Больше о визите Владимира Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области
- Российские пропагандисты 18 апреля обнародовали видео о якобы визите Путина на территории Херсонской и Луганской областей, находящихся под российской оккупацией.
- Путин, в частности, находился в селе Счастливцево на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Населенный пункт расположен на расстоянии не менее 130 километров от линии столкновения.
- Российский диктатор якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб национальной гвардии "Восток" на Луганском направлении.
- В Институт изучения войны отметили, что глава Кремля вероятно посетил оккупированные территории с целью публичного определения козлов отпущения накануне контрнаступления ВСУ. По мнению аналитиков, в Кремле таким образом, в частности, готовят внутренне российское медиапространство к военным поражениям россиян.