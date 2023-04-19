Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він зазначив, що сьогодні Росія не маю таких ресурсів, які б дозволили їй проводити масовані наступальні дії.
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Цар обізнаний
Грабський зауважив, що поїздку Путіна на окуповані території варто розглядати з інформаційної точки зору.
Наближається час, коли він має провести пряму лінію з росіянами (орієнтовно вона може відбутися 8 червня – 24 Канал). І зараз йому потрібно показати, що цар обізнаний у ситуації та постійно відстежує, що відбувається на різних ділянках фронту. Тому він відвідав окуповані землі,
– відзначив полковник ЗСУ.
Україна розглядає поїздки Путіна, на думку військового експерта, як косплей візитів українського президента Володимира Зеленського дійсно в бойові точки.
Яка мета поїздки Путіна на окуповані території: дивіться відео
Якщо зробити вимірювання відстані між лінією фронту та тими місцями, де перебував Путін, то стає зрозуміло, що він навіть не наблизився до оперативної глибини бойових порядків російських військ,
– підкреслив співрозмовник.
Сергій Грабський зауважив, що візит Путіна – інформаційний вкид для внутрішнього споживання, який не впливає жодним чином на хід війни.
Більше про візит Владіміра Путіна до окупованих Херсонської та Луганської областей
- Російські пропагандисти 18 квітня оприлюднили відео про нібито візит Путіна на території Херсонської та Луганської областей, які перебувають під російською окупацією.
- Путін зокрема перебував у селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці у Генічеському районі. Населений пункт розташований на відстані щонайменше за 130 кілометрів від лінії зіткнення.
- Російський диктатор буцімто відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на Херсонщині та штаб національної гвардії "Схід" на Луганському напрямку.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що очільник Кремля ймовірно відвідав окуповані території з метою публічного визначення цапів-відбувайлів напередодні контрнаступу ЗСУ. На думку аналітиків, в Кремлі у такий спосіб зокрема готують внутрішньо російський медіапростір до військових поразок росіян.