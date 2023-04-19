Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він зазначив, що сьогодні Росія не маю таких ресурсів, які б дозволили їй проводити масовані наступальні дії.

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Цар обізнаний

Грабський зауважив, що поїздку Путіна на окуповані території варто розглядати з інформаційної точки зору.

Наближається час, коли він має провести пряму лінію з росіянами (орієнтовно вона може відбутися 8 червня – 24 Канал). І зараз йому потрібно показати, що цар обізнаний у ситуації та постійно відстежує, що відбувається на різних ділянках фронту. Тому він відвідав окуповані землі,

– відзначив полковник ЗСУ.

Україна розглядає поїздки Путіна, на думку військового експерта, як косплей візитів українського президента Володимира Зеленського дійсно в бойові точки.

Яка мета поїздки Путіна на окуповані території: дивіться відео

Якщо зробити вимірювання відстані між лінією фронту та тими місцями, де перебував Путін, то стає зрозуміло, що він навіть не наблизився до оперативної глибини бойових порядків російських військ,

– підкреслив співрозмовник.

Сергій Грабський зауважив, що візит Путіна – інформаційний вкид для внутрішнього споживання, який не впливає жодним чином на хід війни.

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