Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что Зеленский приземлился в США.

Важно В Берлине считают поездку Зеленского в Вашингтон "обнадеживающим признаком"

Визит Путина в Лукашенко

Жданов рассказал, что не связывал бы встречу Путина и Лукашенко с Зеленским и Байденом, потому что вряд ли кто-то отслеживает такие встречи, в частности в России. Это параллельные процессы. Путин оказался в ситуации, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Путин стал Магометом, а Лукашенко – горой.

Путин фактически спустился с небес и вынужден был уехать в Минск, чтобы получить поддержку от Лукашенко. Это не результативно, потому что участие Беларуси в войне остается таким, как было, то есть, где-то 50/50. Пока окончательного решения нет,

– отметил военный эксперт.

Жданов о поездке Зеленского в Байден: смотрите видео

Визит Зеленского к Байдену

Он продолжил, что визит Зеленского в США назрел давно, потому что с Байденом давно нужно было лично встретиться. Байден как-то прилетал в Польшу, но не решился приехать в Украину, но Зеленский тогда не покидал территорию Украины, потому что ситуация была более критическая, чем сейчас. Если появилась такая возможность, то Президент обязательно должен поехать к главному спонсору военно-технического плана.

"Надо лично решить те вопросы, которые там будут подниматься", – заметил Жданов.

Визит Зеленского в США: что известно