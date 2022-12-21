Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что Зеленский приземлился в США.
Важно В Берлине считают поездку Зеленского в Вашингтон "обнадеживающим признаком"
Визит Путина в Лукашенко
Жданов рассказал, что не связывал бы встречу Путина и Лукашенко с Зеленским и Байденом, потому что вряд ли кто-то отслеживает такие встречи, в частности в России. Это параллельные процессы. Путин оказался в ситуации, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Путин стал Магометом, а Лукашенко – горой.
Путин фактически спустился с небес и вынужден был уехать в Минск, чтобы получить поддержку от Лукашенко. Это не результативно, потому что участие Беларуси в войне остается таким, как было, то есть, где-то 50/50. Пока окончательного решения нет,
– отметил военный эксперт.
Жданов о поездке Зеленского в Байден: смотрите видео
Визит Зеленского к Байдену
Он продолжил, что визит Зеленского в США назрел давно, потому что с Байденом давно нужно было лично встретиться. Байден как-то прилетал в Польшу, но не решился приехать в Украину, но Зеленский тогда не покидал территорию Украины, потому что ситуация была более критическая, чем сейчас. Если появилась такая возможность, то Президент обязательно должен поехать к главному спонсору военно-технического плана.
"Надо лично решить те вопросы, которые там будут подниматься", – заметил Жданов.
Визит Зеленского в США: что известно
- На фоне визита президента Владимира Зеленского США объявили о новой помощи. Выделяют до 1 миллиарда долларов на оборонные нужды.
- В США активно готовились к приезду Владимира Зеленского и украинской делегации. На улицах Вашингтона уже развеваются украинские флаги.
- В среду, 21 декабря, президент Украины прибыл с визитом в США. Зеленский и Байден обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США.