Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що Зеленський приземлився у США.
Важливо У Берліні вважають поїздку Зеленського у Вашингтон "обнадійливою ознакою"
Візит Путіна до Лукашенка
Жданов розповів, що не пов'язував би зустріч Путіна та Лукашенка з Зеленським та Байденом, бо навряд хтось відстежує такі зустрічі, зокрема в Росії, бо це паралельні процеси. Путін опинився в ситуації, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. Путін став Магометом, а Лукашенко – горою.
Путін фактично спустився з небес і вимушений був поїхати до Мінська, щоб отримати підтримку від Лукашенка. Це не результативно, бо участь Білорусі у війні залишається такою, як була, тобто, десь 50/50. Поки остаточного рішення немає,
– зазначив військовий експерт.
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Візит Зеленського до Байдена
Він продовжив, що візит Зеленського до США назрів давно, бо з Байденом давно треба було особисто зустрітися. Байден якось прилітав до Польщі, але не наважився приїхати в Україну, та Зеленський тоді не залишав територію України, бо ситуація тоді була набагато критичніша, ніж зараз. Якщо з'явилась така нагода, то Президент обов'язково має поїхати до головного спонсора військово-технічного плану.
"Треба особисто вирішити ті питання, які там будуть підніматися", – зауважив Жданов.
Візит Зеленського до США: що відомо
- На тлі візиту президента Володимира Зеленського США оголосили про нову допомогу. Виділяють до 1 мільярда доларів на оборонні потреби.
- У США активно готуюся до приїзду Володимира Зеленського та української делегації. На вулицях Вашингтона вже майорять українські прапори.
- У середу, 21 грудня, президент України прибув із візитом до США. Зеленський та Байден обговорять всебічну співпрацю України та США.