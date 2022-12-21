Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що Зеленський приземлився у США.

Важливо У Берліні вважають поїздку Зеленського у Вашингтон "обнадійливою ознакою"

Візит Путіна до Лукашенка

Жданов розповів, що не пов'язував би зустріч Путіна та Лукашенка з Зеленським та Байденом, бо навряд хтось відстежує такі зустрічі, зокрема в Росії, бо це паралельні процеси. Путін опинився в ситуації, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. Путін став Магометом, а Лукашенко – горою.

Путін фактично спустився з небес і вимушений був поїхати до Мінська, щоб отримати підтримку від Лукашенка. Це не результативно, бо участь Білорусі у війні залишається такою, як була, тобто, десь 50/50. Поки остаточного рішення немає,

– зазначив військовий експерт.

Також цікаво – Коли чекати зустріч Зеленського й Байдена тет-а-тет: дивіться відео

Візит Зеленського до Байдена

Він продовжив, що візит Зеленського до США назрів давно, бо з Байденом давно треба було особисто зустрітися. Байден якось прилітав до Польщі, але не наважився приїхати в Україну, та Зеленський тоді не залишав територію України, бо ситуація тоді була набагато критичніша, ніж зараз. Якщо з'явилась така нагода, то Президент обов'язково має поїхати до головного спонсора військово-технічного плану.

"Треба особисто вирішити ті питання, які там будуть підніматися", – зауважив Жданов.

Візит Зеленського до США: що відомо