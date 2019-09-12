Могли навредить освобождению пленных, - Полозов о поездках Медведчука в РФ

Поездки кума Путина и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Москву могли негативно повлиять на процесс переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных.

К тому же, Виктор Медведчук не входил в число переговорщиков по освобождению, отметил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов в интервью "Громадському".

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По мнению правозащитника, активность Медведчука могла навредить тем процессам, которые происходили. Полозов отметил, что переговоры несколько раз срывались, однако он не знает, причастен ли к этому кум Путина.



Российский адвокат Николай Полозов

Кроме этого, адвокат считает, что активность политика может быть связана с "определенной аппаратной борьбой" между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым — помощником президента России.

"Это касается и вопросов Донбасса, и "нормандского формата". Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных", – добавил Полозов.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?

Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00.



На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала



Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала

К слову, 12 сентября освобожденные украинские моряки дали свою первую пресс-конференцию. Ее в "Укринформе" организовал Генштаб Вооруженных сил Украины.