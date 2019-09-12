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      Могли навредить освобождению пленных, - Полозов о поездках Медведчука в РФ

      49 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Соцсети

      Поездки кума Путина и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Москву могли негативно повлиять на процесс переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных.

      К тому же, Виктор Медведчук не входил в число переговорщиков по освобождению, отметил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов в интервью "Громадському".

      К теме: Спекуляции и пиар Медведчука в обмене пленными: как остановить агента Путина

      По мнению правозащитника, активность Медведчука могла навредить тем процессам, которые происходили. Полозов отметил, что переговоры несколько раз срывались, однако он не знает, причастен ли к этому кум Путина.

      Микола Полозов
      Российский адвокат Николай Полозов

      Кроме этого, адвокат считает, что активность политика может быть связана с "определенной аппаратной борьбой" между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым — помощником президента России.

      "Это касается и вопросов Донбасса, и "нормандского формата". Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных", – добавил Полозов.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      Хто повернувся з російського полону
      Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала

      Хто повернувся з російського полону
      Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала

      К слову, 12 сентября освобожденные украинские моряки дали свою первую пресс-конференцию. Ее в "Укринформе" организовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Виктор Медведчук
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