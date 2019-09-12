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      Поїздки Медведчука до РФ могли нашкодити, – Полозов про звільнення полонених

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      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Соцмережі

      Поїздки кума Путіна та народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до Москви могли негативно вплинути на процес перемовин з РФ щодо звільнення українських політв'язнів.

      До того ж, Віктор Медведчук не входив у число перемовників щодо звільнення, наголосив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов у інтерв'ю "Громадському".

      До теми: Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна

      На думку правозахисника, активність Медведчука могла нашкодити тим процесам, які відбувалися. Полозов зазначив, що перемовини декілька разів зривалися, проте він не знає, чи причетний до цього кум Путіна.

      Микола Полозов
      Російський адвокат Микола Полозов

      Крім цього, адвокат вважає, що активність політика може бути пов'язана з "певною апаратною боротьбою" між Віктором Медведчуком та Владиславом Сурковим — помічником президент Росії.

      "Це стосується й питань Донбасу, і "нормандського формату". Тому ці політичні діячі так чи інакше намагалися брати участь у долі військовополонених та політв'язнів", – додав Полозов.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" 7 вересня, приблизно о 14:00.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      Хто повернувся з російського полону
      Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу

      Хто повернувся з російського полону
      Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу

      До слова, 12 вересня звільнені українські моряки дали свою першу пресконференцію. Її в "Укрінформі" організував Генштаб Збройних сил України.
       

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      Теги: Обмін полоненими Українські моряки в полоні Новини України Українці в полоні РФ Віктор Медведчук Україна – Росія
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