Птенцы остались без матери: на Киевщине российский дрон убил аиста

Вражеский обстрел Киевской области 24 мая убил аиста, который находился в гнезде вместе с птенцами. Сейчас о аистятах заботится местная жительница, которая просит любой помощи, чтобы выкормить крылатых.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях. Без матери остались птенцы в селе Обуховской общины.

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Российский дрон убил аиста в гнезде

Дронова атака со стороны России по Киевской области нанесла значительные разрушения инфраструктуре и жилым домам, а также навредила природе. Мама-аист во время обстрела накрыла своих птенцов, вследствие чего погибла.

Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистят. Возможно это и спасло им жизнь. Малышей сняли со столба. Их маму похоронили,

– сообщили жители.

Люди сняли на видео обеспокоенного отца, который потерял свою половинку. Птиц хотели передать в птичий приют, но места для них, к сожалению, не нашлось. Госпоже Светлане, которая приютила аистят, специалисты предоставили советы по уходу. Они будут находиться у нее, пока не наберутся сил.

Светлана из Обуховской общины выкармливает аистят: видео

Отец птенцов доверяет спасительнице, ведь она подкармливала его, птица уже несколько лет гуляет по ее территории.

Обеспокоенный отец птенцов гуляет по территории: смотрите видео

Отмечается, что аистятам ежедневно требуется питание дозой 700 граммов. Светлана будет покупать им куриные шейки, рыбу и потроха. Женщина будет благодарна за помощь от неравнодушных, чтобы вместе вырастить здоровых птиц.

К слову, Светлана на своей территории приютила еще более 10 брошенных собак.