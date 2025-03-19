В Херсоне россияне убили 25-летнего волонтера Александра Ивахненко

В среду, 19 марта, российские террористы убили еще одного херсонского волонтера Александра Ивахненко. Парень попал под вражеский обстрел, когда помогал чинить окна после предыдущей атаки.

Ему было 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и волонтера Анастасию Проценко.

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Погиб Александр Ивахненко

Во время оккупации Херсона Александр доставлял землякам гуманитарную помощь, за что россияне его задержали и избили. Парню пришлось уехать, но сразу после освобождения города он вернулся и работал кондуктором-контролером.

По словам волонтера Андрея Ватажко, которого цитирует Суспильне, погибший развозил горячие обеды для людей, помогал эвакуировать жителей из красной зоны и устранять последствия вражеских атак. У Александра остались девушка и ребенок.

Он был невероятно светлым, добрым и отзывчивым человеком, который всегда находил силы поддержать, пошутить и подарить улыбку даже в самых сложных ситуациях. Александр бескорыстно помогал людям, верил в добро и делал этот мир лучше,

– рассказал Андрей.

Напомним, в начале года в больнице умерла херсонская волонтер Ирина Байраченко, получившая тяжелые ранения из-за российского обстрела. Женщина занималась бездомными животными и пожилыми людьми, помогала украинским защитникам. Без матери осталась дочь-школьница.