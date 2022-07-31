Пропагандисты кремля фактически признались в целенаправленном убийстве Вадатурского
Новость о трагической гибели Алексея Вадатурского вызвала радость у российских пропагандистов. Их слова фактически доказывают целенаправленное убийство бизнесмена.
Своими сверхциничными заявлениями отличились пропагандисты маргарита семионян и борис рожин. Убийство украинского бизнесмена они называют "денацификацией".
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Пропагандисты радуются гибели Вадатурского
Кремлевская пропагандистка маргарита семиньян обрадовалась убийству Алексея Вадатурского и его супруги Раисы. Она назвала это преступление "денацификацией".
Циническое заявление Симоньян / Скриншот
Еще один пропагандист, активно поддерживающий военные преступления россии в Украине борис рожин также обрадовался убийству оккупантами Алексея Вадатурского. По его словам, бизнесмен "спонсировал карательные отряды" – так пропагандист называет поддержку воинов, защищающих собственное государство.
Сообщение бориса рожина / Скриншот
Радость пропагандистов еще раз доказывает, что оккупанты целенаправленно убили бизнесмена Вадатурского и его жену во время массированных обстрелов Николаева.
Гибель Вадатурского: главное
Ночью 31 июля Николаев подвергся мощнейшей атаке с начала полномасштабной войны – оккупанты атаковали ракетами С-300 и реактивными системами залпового огня "Смерч" почти всю ночь. По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, военные преступники выпустили около 40 ракет, в основном по жилым кварталам города.
В ходе обстрелов погиб бизнесмен и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне спланировали убийство Вадатурских, попав ракетой в спальню их дома, где на тот момент и находились супруги.
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