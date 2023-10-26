"Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ": погиб воин, сын которого митинговал в Черкассах
Несколько дней назад сеть облетела фото сына украинского военного, пришедшего в Черкассах на митинг против нерационального выделения средств горсоветом и призвал направить расходы на поддержку защитников. Уже после акции стало известно, что отец мальчика погиб в тот же день.
О гибели военнослужащего сообщила жена воина в соцсетях. Жизнь военного Олега оборвала вражеский обстрел на Бахмутском направлении.
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Сын просил направить деньги на ВСУ
23 октября сын Олега пришел под стены Черкасского городского совета с плакатом о том, что его отец в армии, в то время как он просит власти выделить средства на ВСУ. Фото мальчика в сети опубликовала одна из активисток после акции.
Сын Олега на митинге под стенами Черкасского горсовета / Фото Черноус Яна
Военнослужащий гордился позицией мальчика, об этом свидетельствует его комментарий под фото из акции, которую он успел написать в тот день.
"Мой сыночек, горжусь тобой", – написал Олег.
В комментариях под фото активисты поддержали военного и его семью, они благодарили и обещали достичь справедливости.
Олег погиб на Бахмутском направлении
Впоследствии жена Олега оставила комментарий под фото и сообщение на своей странице, в котором сообщила, что ее муж и отец мальчика погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе. То есть, в тот же день, когда проходила акция.
Олег погиб на Бахмутском направлении / Фото Скриншот
"Погиб в тот же день, когда сын просил помочь папе"
Бывший депутат Черкасского горсовета, военнослужащий Ярослав Нищик тоже опубликовал пост, в котором отметил, что отец мальчика на фото с плакатом под стенами Черкасской мэрии, погиб 23 октября. В тот же день, когда он просил помощи папе.
Господа владыки, вы когда подбираете слова в сторону тех, кто вас критикует, подбирайте их более взвешенно. Потому что сейчас не только у меня такое состояние от понимания именно этого одного события, что хочется разорвать некоторых. Прострелите колени и молча наблюдать. За глупые, бессовестные слова. И это я сейчас очень сдержанно пишу, – отметил Нищик.
Нерациональное использование средств: главное
- Заметим, что в последнее время украинцы все чаще выражают возмущение нерациональным использованием бюджетных средств в городах во время войны.
- В частности, граждане считают, что вместо выделения десятков миллионов гривен на, например, ремонты стадионов и детских площадок, ценную декоммунизацию, эти деньги нужно направлять на помощь армии.
- С этим требованием во многих городах проходят акции и митинги.