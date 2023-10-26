"Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ": погиб воин, сын которого митинговал в Черкассах

Несколько дней назад сеть облетела фото сына украинского военного, пришедшего в Черкассах на митинг против нерационального выделения средств горсоветом и призвал направить расходы на поддержку защитников. Уже после акции стало известно, что отец мальчика погиб в тот же день.

О гибели военнослужащего сообщила жена воина в соцсетях. Жизнь военного Олега оборвала вражеский обстрел на Бахмутском направлении.

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Сын просил направить деньги на ВСУ

23 октября сын Олега пришел под стены Черкасского городского совета с плакатом о том, что его отец в армии, в то время как он просит власти выделить средства на ВСУ. Фото мальчика в сети опубликовала одна из активисток после акции.



Сын Олега на митинге под стенами Черкасского горсовета / Фото Черноус Яна

Военнослужащий гордился позицией мальчика, об этом свидетельствует его комментарий под фото из акции, которую он успел написать в тот день.

"Мой сыночек, горжусь тобой", – написал Олег.

В комментариях под фото активисты поддержали военного и его семью, они благодарили и обещали достичь справедливости.

Олег погиб на Бахмутском направлении

Впоследствии жена Олега оставила комментарий под фото и сообщение на своей странице, в котором сообщила, что ее муж и отец мальчика погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе. То есть, в тот же день, когда проходила акция.



Олег погиб на Бахмутском направлении / Фото Скриншот

"Погиб в тот же день, когда сын просил помочь папе"

Бывший депутат Черкасского горсовета, военнослужащий Ярослав Нищик тоже опубликовал пост, в котором отметил, что отец мальчика на фото с плакатом под стенами Черкасской мэрии, погиб 23 октября. В тот же день, когда он просил помощи папе.

Господа владыки, вы когда подбираете слова в сторону тех, кто вас критикует, подбирайте их более взвешенно. Потому что сейчас не только у меня такое состояние от понимания именно этого одного события, что хочется разорвать некоторых. Прострелите колени и молча наблюдать. За глупые, бессовестные слова. И это я сейчас очень сдержанно пишу, – отметил Нищик.

Нерациональное использование средств: главное