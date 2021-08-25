Погиб в День Независимости: известно имя убитого на Донбассе защитника

Российско-оккупационные войска цинично обстреляли позиции ВСУ в День Независимости. Вражеская атака унесла жизни украинского защитника Александра Аксенова.

Погибший был родом из Борисполя Киевской области. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр города Владимир Борисенко.

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Побратим погибшего – в больнице

24 августа российские наемники обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 38-летний Аксенов получил смертельное ранение.

Боевики ранили еще одного военного, собрата Аксенова. Его срочно госпитализировали, состояние здоровья – удовлетворительное.

Полный текст публикации Борисенко в фейсбуке:

"Печальная весть с Востока... В зоне проведения антитеррористической операции (вероятно, Борисенко имел в виду ООС – 24 канал) погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость достигается ... к сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! ​

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