Погиб в День Независимости: известно имя убитого на Донбассе защитника
Источник:фейсбук Владимира Борисенко
Российско-оккупационные войска цинично обстреляли позиции ВСУ в День Независимости. Вражеская атака унесла жизни украинского защитника Александра Аксенова.
Погибший был родом из Борисполя Киевской области. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр города Владимир Борисенко.
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Побратим погибшего – в больнице
24 августа российские наемники обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 38-летний Аксенов получил смертельное ранение.Обратите внимание! Боевики ранили еще одного военного, собрата Аксенова. Его срочно госпитализировали, состояние здоровья – удовлетворительное.
Полный текст публикации Борисенко в фейсбуке:
"Печальная весть с Востока... В зоне проведения антитеррористической операции (вероятно, Борисенко имел в виду ООС – 24 канал) погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость достигается ... к сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою!
Потери на Донбассе в августе
- 7 августа в результате обстрела противника вблизи поселка Пески погиб 32-летний Ярослав Семеняка. Он был родом из Конотопского района Сумской области.
- 10 августа в госпитале умер 30-летний военный Алексей Кайданович из Житомирской области. Он получил смертельное ранение во время вражеской атаки.
- 41-летний львовянин Василий Островский погиб от пули вражеского снайпера возле Новоалександровки в Луганской области. Это произошло 19 августа.
- 22 августа российско-оккупационные войска смертельно ранили лейтенанта Юрия Михайлова. Защитник служил в 28 отдельной механизированной бригаде.