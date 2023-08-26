Погиб известный украинский пилот Джус
В сети сообщают о гибели известного украинского пилота-истребителя с позывным Джус. Вероятно, трагедия произошла 25 августа в Житомирской области.
На фейсбук-странице пилота-аса Callsign Juice выражают свои соболезнования, среди них волонтер Мелания Подоляк и знакомый Джуса Павел Поцелуев – советник партии "Демократична сокира".
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Сообщают, что пилот погиб в результате столкновения украинских МиГ-29 в Житомирской области.
Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птицу и буквально жил небом. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты будешь буквально держать наше небо,
– написал Поцелуев.
Мелания Подоляк также подтвердила гибель пилота. Она опубликовала шеврон Джуса с подписью "Навсегда", а в комментариях на вопрос, есть ли официальное подтверждение, "я ваше официальное подтверждение".
Вероятные версии случившегося
Пока официально информацию о гибели пилота военные или власти не подтверждали. Некоторые телеграм-каналы начали распространять информацию о столкновении украинских МиГ-29 в Житомирской области еще вчера, но сообщения удалили.
Сегодня Новинарня сообщила, что получила неофициальное подтверждение от источников по факту катастрофы. Самолеты столкнулись в обед 25 августа, в канун Дня авиации Украины.
УП также пишет со ссылкой на источники, что в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, в результате чего трое пилотов погибли.
По информации издания, ГБР уже проводит расследование на этот счет, а Воздушные силы позже опубликуют заявление.
Что известно о пилоте
- Украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус служил летчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабной войны защищал небо Украины, участвовал в воздушной обороне Киева.
- Джус неоднократно давал интервью западным СМИ: The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, где призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.