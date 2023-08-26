Погиб известный украинский пилот Джус

В сети сообщают о гибели известного украинского пилота-истребителя с позывным Джус. Вероятно, трагедия произошла 25 августа в Житомирской области.

На фейсбук-странице пилота-аса Callsign Juice выражают свои соболезнования, среди них волонтер Мелания Подоляк и знакомый Джуса Павел Поцелуев – советник партии "Демократична сокира".

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Сообщают, что пилот погиб в результате столкновения украинских МиГ-29 в Житомирской области.

Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птицу и буквально жил небом. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты будешь буквально держать наше небо,

– написал Поцелуев.

Мелания Подоляк также подтвердила гибель пилота. Она опубликовала шеврон Джуса с подписью "Навсегда", а в комментариях на вопрос, есть ли официальное подтверждение, "я ваше официальное подтверждение".

Вероятные версии случившегося

Пока официально информацию о гибели пилота военные или власти не подтверждали. Некоторые телеграм-каналы начали распространять информацию о столкновении украинских МиГ-29 в Житомирской области еще вчера, но сообщения удалили.

Сегодня Новинарня сообщила, что получила неофициальное подтверждение от источников по факту катастрофы. Самолеты столкнулись в обед 25 августа, в канун Дня авиации Украины.

УП также пишет со ссылкой на источники, что в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, в результате чего трое пилотов погибли.

По информации издания, ГБР уже проводит расследование на этот счет, а Воздушные силы позже опубликуют заявление.

Что известно о пилоте