На Запорожском направлении погиб защитник с Волыни: ему было 32 года
На Запорожском направлении в бою с российскими оккупантами погиб воин с Волыни Юрий Кратик. Ему было всего 32 года.
В связи с этой трагедией в громаде объявлены дни траура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Любешовской общины Олега Куха в Facebook.
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Детали гибели Героя
Юрий Николаевич Кратик, родился в 1992 году, был жителем села Шлапань Камень-Каширского района Волынской области. Его деятельность до полномасштабного вторжения и должность в Силах обороны остаются пока неизвестными.
Защитник погиб 10 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в Запорожской области.
Выражаю искренние соболезнования семье Героя, разделяю Вашу боль и горе. Вечная память, честь и почет мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!
– написал поселковый голова.
Информация о времени возвращения тела Героя в родное село и детали прощания с ним будет сообщено позже.
Напомним, 17 ноября в Харьковской области погиб известный тренер по велоспорту Иван Хомив. Он был воспитанником тернопольской школы высшего спортивного мастерства, имел звание мастера спорта международного класса по велоспорту и до вступления в ВСУ был тренером.