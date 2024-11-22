У зв’язку з цією трагедією в громаді оголошено дні жалоби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Любешівської громади Олега Куха у Facebook.

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Деталі загибелі Героя

Юрій Миколайович Кратік, народився у 1992 році, був жителем села Шлапань Камінь-Каширського району Волинської області. Його діяльність до повномасштабного вторгнення і посада у Силах оборони залишаються поки невідомими.

Захисник загинув 10 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.

Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!

– написав селищний голова.

Інформацію про час повернення тіла Героя до рідного села та деталі прощання з ним буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, 17 листопада у Харківській області загинув відомий тренер з велоспорту Іван Хомів. Він був вихованцем тернопільської школи вищої спортивної майстерності, мав звання майстра спорту міжнародного класу з велоспорту та до вступу у ЗСУ був тренером.