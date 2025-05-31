Умер в госпитале после тяжелого ранения: в Ривне провели в последний путь Юрия Панасюка

В Ривне попрощались с 33-летним защитником Юрием Панасюком. Он добровольно стал в ряды ВСУ в июне 2024 года, а на Пасху получил смертельное ранение на фронте.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ровно. В Ровно на площади Независимости провели в последний путь 33-летнего защитника Юрия Панасюка.

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На фронт ушел добровольцем – вернулся на щите

Воин ВСУ получил тяжелые ранения на передовой и 24 мая умер во львовском госпитале. Проститься с Героем пришли родные, собратья, друзья и неравнодушные ривненчане.

Юрий Панасюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в июне 2024 года. Уже на первый день Пасхи получил ранение, после чего длительное время лечился в госпиталях Днепра, Киева и Львова.

Юрий родился в Ровно. Окончил местную школу №22, а дальше – получил специальность землеустроителя в Ровенском профессиональном колледже НУБиП. Работал на рынке в Ровно, впоследствии – по специальности в Хмельницком.

Юрчик – это наш кум. Он является крестным отцом моей внучки. Очень любящий, всегда заботился о ней. Мы все его любили и знали в нашем дворе. Такая беда... даже не могли представить, что так могло произойти,

– вспоминает знакомая семьи Людмила.

О нем вспоминают как о добром и искреннем человеке, который всегда был рядом.

Это мой лучший друг. Мы дружили с первого класса. Жаль, что так произошло. Слава Герою и вечная ему память,

– говорит кум погибшего Алексей.

Похоронили Юрия Панасюка на Аллее Героев Нового кладбища в Ривне. Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто знал его лично, и в памяти благодарного народа.