Умер в госпитале после тяжелого ранения: в Ривне провели в последний путь Юрия Панасюка
- В Ровно попрощались с 33-летним защитником Юрием Панасюком, который добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2024 года и получил смертельное ранение на Пасху.
- Юрий Панасюк умер во львовском госпитале 24 мая, его похоронили на Аллее Героев Нового кладбища в Ривне.
В Ривне попрощались с 33-летним защитником Юрием Панасюком. Он добровольно стал в ряды ВСУ в июне 2024 года, а на Пасху получил смертельное ранение на фронте.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ровно. В Ровно на площади Независимости провели в последний путь 33-летнего защитника Юрия Панасюка.
Читайте также На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс
На фронт ушел добровольцем – вернулся на щите
Воин ВСУ получил тяжелые ранения на передовой и 24 мая умер во львовском госпитале. Проститься с Героем пришли родные, собратья, друзья и неравнодушные ривненчане.
Юрий Панасюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в июне 2024 года. Уже на первый день Пасхи получил ранение, после чего длительное время лечился в госпиталях Днепра, Киева и Львова.
Юрий родился в Ровно. Окончил местную школу №22, а дальше – получил специальность землеустроителя в Ровенском профессиональном колледже НУБиП. Работал на рынке в Ровно, впоследствии – по специальности в Хмельницком.
Юрчик – это наш кум. Он является крестным отцом моей внучки. Очень любящий, всегда заботился о ней. Мы все его любили и знали в нашем дворе. Такая беда... даже не могли представить, что так могло произойти,
– вспоминает знакомая семьи Людмила.
О нем вспоминают как о добром и искреннем человеке, который всегда был рядом.
Это мой лучший друг. Мы дружили с первого класса. Жаль, что так произошло. Слава Герою и вечная ему память,
– говорит кум погибшего Алексей.
Похоронили Юрия Панасюка на Аллее Героев Нового кладбища в Ривне. Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто знал его лично, и в памяти благодарного народа.