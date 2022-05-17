Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского

Многие белорусы воюют в рядах Вооруженных Сил Украины в войне против России. 16 мая командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.

Павел "Волат" погиб во время освобождения одного из украинских сел от российских оккупантов. Он получил смертельное ранение. Его пытались доставить в госпиталь в критическом состоянии, но не успели. Информация о гибели командира подтверждена на странице батальона в соцсетях.

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"Волат" был настоящим воином-легендой: он был многократно ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть – и каждый раз возвращался на службу, – говорится в сообщении батальона.

Где именно произошло сражение с участием "Волата" – не сообщается.

"Волат" не любил сниматься, поэтому фото или видео после него осталось немного. Но память осталась. Память тех, кого он спас в бою, кто обязан своей жизнью его отвагой. Память воинов его роты, в которой он был ядром и сердцем. Память тех, кого он защищал. Пусть в каждом из нас живет память о Павле "Волата" – за чью свободу он отдал жизнь", – отметили его собратья.

Белорусы на войне против России

Издание "Наша Ніва" сообщает, что это уже шестой белорус, погибший в Украине на войне, начатой Россией. Ранее погибли Константин "Феникс" Дзюбайло, Илья "Литвин" Хренов, Алексей "Тур" Скобля, Дмитрий "Терор" Апанасович и Дмитрий "Ганс" Рубашевский.

Батальон Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 года после начала войны. Первоначально он имел целью защиту Киева от российских оккупантов. Названы в честь Кастуся Калиновского – одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи 1863 года, национального героя Беларуси.

25 марта 2022 года белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу. В этот день в Беларуси отмечают День Воли

Численность белорусского батальона – около 500 человек.

Белорусы из этого батальона не могут вернуться домой, ведь там их ожидают уголовные преследования режима Лукашенко.