В Минобороны США пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о гибели адмирала Виктора Соколова. Об этом во время брифинга сказала спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет 24 Канал.

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В Пентагоне пока не знают, жив ли адмирал Соколов

На брифинге ее спросили, может ли Пентагон подтвердить или опровергнуть гибель командующего Черноморского флота Соколова в результате украинского удара 22 сентября.

У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения, но сейчас ничего не могу подтвердить,

– сказала Сингх.

В Силах специальных операций Украины 25 сентября заявили, что в результате атак по штабу Черноморского флота погиб адмирал Соколов. В ответ российская пропаганда начала публиковать видео, будто Соколов жив.

В США отреагировали на видео пропагандистов. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ей известно о видео, опубликованном в России. Однако, по ее словам, еще рано что-либо комментировать.

Также в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что "доказательства", которые публикует Россия в отношении командующего, по меньшей мере, неубедительны.

Живой ли адмирал Соколов: детали