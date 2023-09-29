В Минобороны США пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о гибели адмирала Виктора Соколова. Об этом во время брифинга сказала спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет 24 Канал.
Смотрите также Жив или мертв: в ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов об адмирале Соколове
В Пентагоне пока не знают, жив ли адмирал Соколов
На брифинге ее спросили, может ли Пентагон подтвердить или опровергнуть гибель командующего Черноморского флота Соколова в результате украинского удара 22 сентября.
У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения, но сейчас ничего не могу подтвердить,
– сказала Сингх.
В Силах специальных операций Украины 25 сентября заявили, что в результате атак по штабу Черноморского флота погиб адмирал Соколов. В ответ российская пропаганда начала публиковать видео, будто Соколов жив.
В США отреагировали на видео пропагандистов. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ей известно о видео, опубликованном в России. Однако, по ее словам, еще рано что-либо комментировать.
Также в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что "доказательства", которые публикует Россия в отношении командующего, по меньшей мере, неубедительны.
Живой ли адмирал Соколов: детали
- Кроме Соколова, в результате удара Украины по штаб-квартире Черноморского флота могло погибнуть еще несколько десятков офицеров. Однако Россия не объявляет потери, делая вид, что их якобы нет.
- Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сказал, что если Соколов скончался, "это хорошая новость для всех". В то же время, он не подтвердил и не опроверг факт гибели Соколова.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что пока рано делать выводы, действительно ли Соколов жив. По его словам, россияне могут прибегнуть к манипуляциям, как это было в случае с ликвидацией крейсера "Москва".
- Движение сопротивления "Атеш" сообщило интересные детали в отношении Соколова. В Кремле решили распространять слухи, что Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.